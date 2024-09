Exercice catastrophe mercredi autour d'un accident aérien à Hechtel-Eksel

Un exercice catastrophe autour du scénario d'un accident aérien aura lieu à Hechtel-Eksel (province de Limbourg) demain/mercredi soir afin de tester et d'améliorer la préparation des services d'urgence à agir rapidement et efficacement en cas d'appel.

Le scénario est le suivant: au cours d'un spectacle aérien, le pilote d'un des avions participant au Sanicole Sunset Air Show perd le contrôle de son appareil et s'écrase sur l'une des tentes VIP installées sur le terrain.

Un exercice auquel prendront part 233 figurants. Le service de planification des secours et de gestion des crises du Limbourg prévient d'ores et déjà que le trafic pourrait être perturbé dans la région pendant cet exercice de grande ampleur et qu'un nombre important de véhicules d'urgence circuleront mais qu'il n'y aura pas lieu de s'alarmer.