Interdiction de baignade près de la jetée ouest d'Ostende

Une zone d'environ 200 mètres a ainsi été fermée. "Nous ne pouvons et ne voulons prendre aucun risque. La sécurité de nos baigneurs passe avant tout. Les prévisions météorologiques pour aujourd'hui et les prochains jours attireront à nouveau de nombreuses personnes sur les plages. Une fois de plus, je lance un appel amical au respect des règles: ne vous baignez pas là où c'est interdit et suivez toujours les instructions des sauveteurs", a déclaré le bourgmestre de la station balnéaire, Bart Tommelein.