La circulation des trains entièrement rétablie entre Bruges et Aalter

La circulation des trains est entièrement rétablie entre Bruges et Aalter depuis mardi matin, indique le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire Infrabel.

Le trafic des trains était perturbé depuis dimanche entre Bruges et Gand en raison de dégâts occasionnés à la caténaire et les travaux de réparation ont pris plus de temps que prévu en raison des dégâts subis par l'infrastructure.

Une des trois voies avait été remise en service lundi après-midi, et une deuxième depuis mardi matin à 05h30. La troisième voie a été rendue à la circulation à 06h45. Les trains entre Bruges et Aalter peuvent donc désormais circuler à nouveau directement.