La SNCB installera de nouvelles bornes de réparations de vélos dans plusieurs gares

La Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) va installer de nouvelles bornes de réparation de vélos au mois d'août et septembre aussi bien en Wallonie qu'en Flandre et à Bruxelles, a-t-elle annoncé lundi. Ces installations s'inscrivent dans la stratégie de multimodalité de la SNCB qui compte installer au total 164.000 emplacements de parkings vélos dans ses gares d'ici 2032, soit une augmentation de 30%.

Certains de ces parkings seront donc équipés de bornes, dotées d'une pompe et d'outils pour pouvoir réparer un vélo. En Wallonie, les gares de Braine-l'Alleud, Braine-le-Comte, Jurbise, Louvain-la-Neuve, Luttre, Mouscron, Nivelles, Soignies et Waterloo en seront équipées cet été. En région bruxelloise, cette mesure concerne les gares d'Etterbeek et de Jette.