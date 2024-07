Le festival Ostend Beach attend 25.000 visiteurs pour sa 15e édition

Le festival dance débute vendredi par un set de UnRegular sur la scène principale. La météo estivale n'est pas encore au rendez-vous sur la plage d'Ostende, mais selon les organisateurs, cela ne posera pas problème: "Normalement, il devrait faire beau après midi et il y a beaucoup de tentes où les festivaliers peuvent rester au sec. En cas de pluie, des ponchos seront disponibles gratuitement. Pour le reste du week-end, le temps s'annonce clément."

Pour la 15e édition du festival, plus d'une centaine d'artistes belges et internationaux sont à l'affiche. Le festival promet plusieurs temps forts comme les sets d'Armand Van Helden et de l'étoile montante de la techno Eli Brown, et un show hommage à Daft Punk par ROBOT ROCK ALIVE.