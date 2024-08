Louvain rend hommage aux victimes des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki

Une cérémonie commémorative en hommage aux victimes des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki s'est tenue vendredi soir à Louvain, à l'église Saint-Michel. Cet hommage a également marqué l'ouverture de l'exposition "Nagasaki, de tweede bom" ("Nagasaki, la deuxième bombe").

Le 6 août 1945, la ville portuaire d'Hiroshima était ravagée par une bombe atomique, suivie trois jours plus tard par Nagasaki. Ces deux attaques, qui ont précipité la capitulation du Japon et la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont causé la mort de plus de 200.000 personnes.

Fidèle à sa tradition, Louvain a tenu à commémorer cet anniversaire. Le Leuvense Vredesbeweging ("Mouvement pour la Paix" de Louvain) a organisé une cérémonie de lanternes, ponctuée de chants et de musique, tandis que la Ville a fait flotter le drapeau des "Mayors for Peace" ("Maires pour la paix") et a réitéré son appel à l'interdiction des armes nucléaires.