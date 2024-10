Peines d'emprisonnement d'un an et de 15 mois pour des SDF de l'aéroport agressifs

Deux sans-abri vivant à l'aéroport de Bruxelles ont été condamnés à des peines d'emprisonnement respectives d'un an et 15 mois par le tribunal correctionnel de Bruxelles. Ces deux hommes avaient commis plusieurs actes de violence à l'aéroport au cours des derniers mois, tant à l'encontre d'autres sans-abri que de la police. Ils avaient également déjà été condamnés à plusieurs reprises.

Lorsque la police a voulu interpeller l'un d'entre eux, celui-ci s'est violemment opposé aux agents. L'homme a craché, traité les policiers de nazis et distribué plusieurs coups de pied.

Au cours des derniers mois, les deux individus avaient attaqué et battu à deux reprises un autre sans-abri à l'aéroport. La première fois, ils avaient utilisé une bouteille en verre et s'étaient emparés des lunettes de soleil de leur victime. La seconde fois, le duo était armé d'un couteau de cuisine.

Tous les deux sont connus de la police et de la justice et ont déjà fait l'objet de plusieurs condamnations, pour vols, actes de violence et atteinte à la pudeur.