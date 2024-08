Un accompagnateur de train agressé à Denderleeuw vendredi

Une vive discussion a éclaté entre l'accompagnateur et le passager. Ce dernier a finalement jeté une substance liquide en direction de l'employé.

Le parquet précise que l'accompagnateur de train ne présente aucune blessure physique. Il n'a pas été possible de déterminer si la substance en question contenait un produit corrosif.

L'homme est en aveux et sera présenté dimanche devant un juge d'instruction, qui devra décider de son placement ou non sous mandat d'arrêt.

La police est intervenue et a intercepté l'agresseur présumé. Il a été entendu samedi matin "car il n'était pas en mesure de faire une déposition vendredi", a avancé le parquet.

Un porte-parole de la SNCB a confirmé que l'accompagnateur se portait bien "même s'il a été impressionné par l'incident". Il a déploré cet "énième" incident et a appelé à ce que la police soit davantage présente dans les gares et les trains, aux côtés des agents de sécurité de la SNCB. "Nous continuons de plaider pour que les agressions soit punies plus sévèrement."

A la suite de cette agression et en signe de protestation, plusieurs accompagnateurs de train ont fait savoir qu'ils ne contrôleraient pas les titres de transport samedi matin, a indiqué le président de l'ACOD Spoor (CGSP Cheminots) Günther Blauwens. "Il s'agit d'une action spontanée", a-t-il précisé.