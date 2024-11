Un prisonnier en fuite interpellé à Anvers en état d'ébriété: il n'avait pas de permis de conduire et a percuté deux voitures

Un prisonnier en fuite de 29 ans a été interpellé à Anvers après avoir percuté deux voitures en stationnement, en état d'ébriété et sans permis de conduire valide.

Le suspect a violemment résisté à son arrestation et a tenté de prendre la fuite à nouveau. Selon la police, l'homme présentait des signes d'ébriété et a refusé le test salivaire ainsi que le test d'haleine. Des vérifications ont permis de découvrir que le presque trentenaire ne possédait pas de permis de conduire et qu'il était enregistré comme prisonnier en fuite.

Les véhicules endommagés ont été remorqués et leurs propriétaires informés.