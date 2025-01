Une collision frontale à Wervik fait trois blessés: une conductrice est entre la vie et la mort

Grave accident sur la N58 : une collision frontale a fait trois blessés, dont une femme entre la vie et la mort après avoir roulé à contresens. L’échangeur de Gheluve (Wervik) a été fermé, perturbant la circulation. Les secours appellent à éviter la zone.

Une violente collision frontale à Gheluve (Wervik), sur la N58 a fait trois blessés, l'une des victimes se trouve entre la vie et la mort. "Dans un véhicule, il y avait six personnes et dans l’autre, trois", a expliqué Glenn Verdru, porte-parole de la Zone de Police Ypres, à nos confrères de Het Laatste Nieuws.

La personne qui est gravement blessée est une femme qui roulait à contresens.

L'impact s'est produit peu après 19h. Les pompiers ont été appelés pour extraire les victimes des voitures. Une personne serait totalement bloquée dans l'épave, selon les informations d'HLN. Trois ambulances et deux SMUR se sont rapidement rendues sur place.