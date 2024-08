À Ath, des scouts ont dû être évacués en pleine nuit à cause des intempéries: "On s'est fait surprendre par l'eau qui arrivait très vite dans les tentes"

Alexis Gochet, animateur d'une unité, revient sur cette soirée particulière : "Une petite nuit avec quelques heures de sommeil à peine, mais on a pu dormir au sec, ce qui est une bonne chose. Nous avons pu nous débarrasser des vêtements mouillés et passer quand même une nuit dans des conditions qui ne nous ont pas trop fait attraper la crève".

Pour ce camp scout situé à Ostiches, dans le hainaut, le réveil a été difficile. En cause, ils ont dû dormir dans une salle de la commune à cause des importantes inondations d'hier soir. Heureusement, la ville leur a fourni des couvertures, des lits de camp et de quoi déjeuner.

Il était aux alentours de 2 heures du matin lorsqu'ils se sont retrouvés pris au piège dans un champ entouré de prairies. Rapidement, les scouts ont appelé à l'aide, comme le témoigne Edouard Massart, un des responsables : "On s'est un peu fait surprendre par l'eau qui arrivait très vite dans les tentes et par l'orage. Donc on a dû réagir assez vite pour les mettre dans leur pilotis, surtout avec les éclairs qui frappaient. Avoir les pieds dans l'eau à ce moment-là, ce n'est peut-être pas l'idéal, donc on a essayé de les mettre vite dans leurs pilotis en hauteur avant l'arrivée des secours".

L'évacuation prendra un peu plus de deux heures. Face à la situation, les 42 scouts, âgés de 12 à 16 ans, et les 12 animateurs ne devaient emporter que l'essentiel avec eux. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer, mais l'événement laissera une trace.

Les responsables doivent encore se rendre sur le lieu du camp afin d'évaluer les dégâts et déterminer si les activités peuvent se poursuivre.