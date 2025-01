La voiture d’Élodie volée à Courcelles avec sa fille de 20 mois à bord: "J’ai eu la peur de ma vie"

Quelques instants plus tard, deux véhicules (celui d'Élodie et celui des malfrats) se sont immobilisés dans le fond de sa rue. "Je pense qu’ils se sont rendu compte que mon bébé se trouvait sur la banquette arrière. J’étais pratiquement arrivée à leur hauteur lorsque l’individu au volant de mon véhicule est sorti pour se précipiter dans la voiture de son complice. Ils ont démarré à toute vitesse pour prendre la fuite et ont tenté de me renverser. J’ai juste eu le temps de sauter dans une haie pour éviter la collision. J’ai ensuite couru vers ma fille, qui était en pleurs. Quelle chance j’ai eue qu’ils se soient arrêtés. Il n’y avait que ma fille qui comptait", ajoute Élodie.

Les deux individus sont finalement repartis avec... un sac à langer. "(...) La police m’a téléphoné un peu plus tard dans l'après-midi pour me dire qu’ils avaient retrouvé le sac vide, ainsi que mon portefeuille, vide également. Et un homme a également retrouvé des vêtements de ma fille, ainsi que la carte de mon fils du côté de Souvret. J’ai espoir que l’on retrouve ma carte d’identité également."

La Courcelloise, qui a eu "la peur de sa vie" a porté plainte auprès des autorités.