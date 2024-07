Quarante mois et cinq ans de prison pour une extorsion et des coups à Fayt-lez-Manage

Le tribunal correctionnel de Mons a prononcé mercredi des peines de cinq ans et de quarante mois de prison, assorties d'un sursis probatoire de cinq ans, contre deux jeunes Louviérois âgés. Ces derniers, âgés de 20 ans devaient répondre d'extorsion, de coups et de traitements dégradants.

Le 17 novembre 2023, les prévenus, accompagnés de trois mineurs, ont tendu un piège à un jeune homme dans un bois à Fayt-lez-Manage. Pensant se rendre à un rendez-vous avec une jeune fille, la victime a été rouée de coups et extorquée de plusieurs milliers d'euros.

La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. On y voit l'un des mis en cause placer le canon d'une arme dans la bouche de la victime en la qualifiant de pédophile.