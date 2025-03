"Un projet de femmes, fait pour les femmes": à Charleroi, un vestiaire solidaire propose des vêtements pour 1 euro par an

Partager:

À Charleroi, un vestiaire solidaire vient d'ouvrir ses portes. Il est géré par des bénévoles de l'ASBL Vie féminine et permet aux personnes dans le besoin d'accéder à des vêtements de qualité, et ce, pour 1 euro par an.

Ce vestiaire solidaire, situé à Charleroi, est ouvert aux femmes pour qui les fins de mois peuvent être compliquées. Et en plus de trouver des chaussures et des vêtements, les personnes peuvent également y trouver du réconfort et du lien social. "On peut venir, échanger avec les gens, prendre le temps de regarder. Je trouve ça super. En plus, c'est un projet de femmes, fait pour les femmes", se réjouit une cliente.

L'initiative est portée par l'association Vie Féminine, qui se bat pour une société plus égalitaire. Fatima Ben Moulay, responsable de l'ASBL, explique : "Aujourd'hui, on sait qu'en Belgique, plus de 80 % des familles monoparentales sont dirigées par des femmes. Elles sont donc confrontées à la précarité professionnelle, à la précarité économique, en plus de la charge mentale qu'elles doivent porter". À lire aussi "C'est découvrir une autre facette de soi": dans son atelier, Renzo propose une formation pas comme les autres Si les articles sont surtout destinés aux femmes, les hommes ne sont pas exclus. Le projet s'inscrit dans le cadre d'une collaboration avec un centre d'insertion socio-professionnel. De plus, les lieux où se font ces vestiaires solidaires sont accessibles aux stagiaires de la FUNOC. Xavier, qui suit une formation en secrétariat, a découvert le vestiaire solidaire et semble conquis. "J'ai payé la carte pour 1 euro et elle est valable pendant toute une année. Tous les mois, on peut venir chercher 10 pièces", explique-t-il.