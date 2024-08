Un TGV percute une remorque à Tournai: deux blessés et des répercussions... jusqu'à Londres

Un TGV qui reliait Lille à Bruxelles a percuté, ce mardi à 7h55, la remorque d'un tracteur immobilisé sur un passage à niveau à Béclers (Tournai), a rapporté le porte-parole de l'infrastructure ferroviaire belge Infrabel. Voici ce qu'il s'est passé et l'impact sur le réseau... international.

La zone de secours de Wallonie picarde a été appelée vers 8h, deux ambulances et un Smur ont été dépêchés sur les lieux. L'agriculteur, qui a pu quitter son véhicule avant l'impact, est indemne. "Le TGV qui empruntait ce réseau ne circulait pas à grande vitesse", a précisé Infrabel. "Ils ne peuvent pas emprunter la ligne à grande vitesse qui est actuellement en travaux de rénovation a rame circule ici à une vitesse de 140 km/h donc elle a eu le temps de freiner parce qu'il y a une assez bonne visibilité, mais le choc a, malgré tout, été très violent. Et les dégâts sont conséquents, aussi bien sur la rame que sur l'infrastructure ferroviaire", ajoute le porte-parole à notre micro.

On déplore tout de même deux blessés et un conducteur en état de choc.

Le trafic est interrompu sur la ligne ferroviaire 94, reliant les villes de Tournai et Hal, pour une durée indéterminée. Ce mardi matin, la remorque d'un tracteur s'est décrochée sur les voies, l'agriculteur n'a pas eu le temps de lancer l'alerte, le train est arrivé, l'impact était inévitable. Par chance, il n'y a pas eu de déraillement.

Les 120 passagers ont, entre-temps, été évacués et conduits en bus à Tournai.

"Infrabel est en train de diagnostiquer les dégâts. Ceux-ci seraient plus importants au niveau de la caténaire. Le trafic est donc interrompu pour quelques heures, le temps d'évacuer la rame, la remorque du tracteur, et de remettre en état les infrastructures tout en assurant la sécurité", a-t-il encore indiqué.

Peu avant 16h, nous apprenons via la SNCB que la remorque a été dégagée, ce sera bientôt le cas du TGV. Le trafic des trains Eurostar a pu reprendre avec une déviation par Mons, mais avec un peu de retard. En revanche, les trains nationaux ne roulent pas, des navettes de bus sont prévues.

Des conséquences jusqu'à Londres

L'accident provoque des perturbations importantes sur le réseau SNCB et sur le réseau Eurostar. Il a eu un impact jusqu'à Londres, parce qu'il n'y a plus de trains entre Bruxelles, Lille et Londres.