Une maison mise en vente pour la bonne cause squattée à Jumet: la vingtaine d'occupants a quitté les lieux

Les squatteurs ont disparu de cette maison de Jumet mais ils ont laissé derrière eux des traces de leur passage. Olivier, agent immobilier en charge de la vente de cette maison, découvre aujourd'hui l'ampleur des dégâts. "Je constate qu'il y a quand même pas mal ici d'affaires, des poubelles", dit-il. "Ils ont arraché mes affiches donc l'affiche est ici. Il y a des enfants à mon avis qui étaient dans la maison parce qu'il y a pas mal de jouets d'enfants."

La maison était occupée illégalement par une vingtaine de personnes depuis le début du mois. Rapidement, une procédure d'expulsion a été introduite. "Le voisinage m'a appelé en disant qu'il ne voyait plus rien dans la maison un vendredi", dit Olivier. "Et donc j'ai appris par les fondations que le huissier était venu le jeudi après-midi et le vendredi le bien était vide."