"Avec Carcela ou Chadli, on était tout le temps sur des terrains pareils": Axel Witsel a inauguré un terrain social de mini-foot à Liège

À Liège et plus précisément à Angleur, Axel Witsel a inauguré le premier "belgian red court" de Wallonie, un terrain social de mini-foot accessible à tous 24 heures sur 24 avec pour objectif d'offrir aux jeunes un lieu de rassemblement et d'échange.

Il existe déjà 11 terrains de ce genre en Flandre."Avec Carcela ou Chadli, on était tout le temps à jouer sur des terrains pareils, que ce soit après l'école mais surtout le week-end. C'était super important, le projet était beau, c'est une fierté d'être le parrain, et de pouvoir avoir un red court à son nom. Et puis, c'est aussi un endroit où tu crées des liens, des amitiés et ce sont des souvenirs que tu garderas toute ta vie", s'est réjoui Axel Witsel avant de poursuivre.