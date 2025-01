"C'est bien pour eux": cinq louveteaux quittent Forestia à Theux pour la Bretagne, les gros moyens sont déployés

C'est l'heure du grand départ. Vétérinaires, soigneurs, membres de l'unité du bien-être animal wallon, tout le monde était mobilisé pour que ce transfert se passe au mieux. "On les a séparés en plusieurs groupes et on les a isolés. Certains sont rentrés dans leur loge, d'autres sont restés à l'extérieur. On les endort d'office, une fois qu'ils sont endormis, on les met dans le box, on identifie tout, on regarde la puce, on numérote le box et on fait au moins un produit de réveil comme ça, ils sont bien pour le transport", décrit Adrien Lafontaine.

Direction la Bretagne, où ces cinq louveteaux vont rejoindre un refuge qui prend en charge des loups. Ils profiteront ainsi de conditions de vie plus adaptées à leurs besoins. Mais avant d'y arriver, il y a de la route. "On roule différemment", explique Fabien Brochiero, convoyeur d'animaux sauvages. "L'animal n'est pas dans son siège avec la ceinture. Donc, il faut veiller à prendre soin de lui et à avoir une conduite qui soit relativement souple et anticiper les dangers et les freinages".

Au total, Fabien et ses cinq passagers ont plus de 10 h de route. Les louveteaux pourront ensuite découvrir leur nouvel habitat.