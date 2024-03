"C'est un énorme soulagement": les parents se réjouissent après l'éviction de la directrice décriée à Trois-Ponts

Aux abords de l'école communale de Trois-Parents, les parents des élèves sont soulagés. "On va pouvoir se revoir le matin sereinement, parler de bonnes nouvelles", se réjouissent des mamans d'élèves.

Cette nouvelle permet d'achever ces congés de carnaval en toute sérénité... "C'est un énorme soulagement, mais aussi beaucoup de sérénité et une grande page qui se tourne pour nous. C'est un poids énorme en moins sur les épaules, parce qu'on était quand même encore très angoissés, très stressés par cette future rentrée. On n'avait pas de nouvelles et la nouvelle qui est tombée vraiment juste avant la rentrée, ça va permettre à nos enfants de pouvoir reprendre en étant bien, en étant heureux et nous aussi", s'exprime Nathalie Demanet, présidente de l'association des parents.