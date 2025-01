Deux grandes enseignes quittent le zoning commercial de Flémalle: quels nouveaux magasins vont s'y installer?

Le Lunch Garden, c'était "le" lieu où les Flémallois aimaient se retrouver. "Il y avait quand même une ambiance assez familiale, une proximité forte", confie ce consommateur.

Mais problème : depuis lundi, les portes du restaurant sont définitivement fermées. Le Kréfel, situé à 50 m, disparaîtra également dans quelques mois. Que vont devenir ces deux bâtiments ? "On peut attendre un Action, un Trafic. Ça peut être un établissement horeca... tout type de commerce serait le bienvenu. Ce serait aussi peut-être une salle de sport. (...) Ça doit être attractif et ça doit répondre à la demande des Flemalois et des Flemaloises", envisage Sophie Thémont, la bourgmestre.