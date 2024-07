Jusqu'à 28 degrés prévus: après un début d'été catastrophique, le lac de Robertville se prépare au retour des vacanciers

Le soleil est de retour. Ce lundi débute probablement la semaine la plus chaude depuis le début de cet été. Et ça ne fait pas que du bien au moral, le secteur du tourisme peut enfin se détendre, particulièrement dans les Ardennes, plus tributaires de la météo qu'à la côte.

Tour en paddle, bateau électrique, plaine de jeux, plage... Il avait manqué, ce soleil. Et il est bien de retour sur lac de Robertville où les visiteurs sont déjà nombreux à être au rendez-vous.

Il y a deux semaines encore, les lieux étaient complètement désertés. Dix-huit degrés dans l'eau, 17 à l'extérieur: difficile de ramener de l'affluence avec ces températures... Mais depuis ce dimanche matin, Ce matin par contre, Serge Piron et son équipe se sont activés pour tout remettre en ordre après la pluie. "C'est la course, surtout quand il a plu deux jour avant, donc tout est mouillé, tout est détrempé", indique le responsable du lac de Robertville. "On doit entretenir notre pelouse pour démarrer. Et puis il y a une deuxième équipe qui vient préparer les terrains, il faut ouvrir tous les parasols, parce qu’on ne peut pas laisser ça en cas de pluie ou bien en cas de vent, je ne veux pas retrouver du matériel ni dans l'eau ni autre part."