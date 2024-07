Le corps d'Orlan Mélon, disparu depuis janvier, retrouvé en région hutoise

Le Parquet de Liège nous confirme l'information, ce vendredi après midi: "Son corps a été retrouvé sans vie, fin de matinée, une autopsie est en cours à l'heure actuelle pour déterminer les causes exactes de sa mort", nous répond, Catherine Collignon, premier substitut du procureur du roi de Liège, à propos du Liégeois Orlan Mélon. Le ministère public n'en dira pas plus pour le moment.

Orlan Mélon n'avait plus donné signe de vie depuis le 24 janvier. Ce jour-là, le jeune homme serait monté dans la voiture d'un ami et se serait rendu dans la région de Houffalize. Sur le trajet, le véhicule aurait été bloqué par d'autres voitures et le jeune Liégeois aurait été kidnappé.