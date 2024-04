Menaces terroristes sur les écoles : "On a des techniques permettant de se camoufler"

C'est par exemple le cas au Collège Saint-Louis (Liège). "La procédure, c'est d'abord d'éviter une intrusion qui serait malencontreuse. On ferme l'école pendant toute la journée, le seul accès se fait via un accueil avec toujours un éducateur ou une éducatrice qui est présent. Et là-bas, il y a un SAS qui est sécurisé, donc les personnes entrent si elles peuvent actionner le badge. Les éducateurs qui sont à l'entrée peuvent vérifier aussi l'identité des personnes qui entrent, soit les élèves ou des parents s'ils ont rendez-vous, des ouvriers s'ils ont rendez-vous également", explique la directrice, Anne-Françoise Foccroule.

À noter qu'il existe également des procédures prévues spécialement pour les élèves, notamment en cas d'intrusion de quelqu'un dans l'école. "On a eu une formation par la police de la ville de Liège. (...) On a d'abord mis sur pied un numéro WhatsApp qui est un numéro d'urgence qui nous permet à ce moment-là de communiquer tous ensemble, et d'indiquer, par exemple, où ça se passe et ce qui se passe. En fonction de ça, on a une première possibilité qui est éventuellement de s'enfuir. Donc si, par exemple, un fait se passe dans un bâtiment, on peut éventuellement évacuer les autres bâtiments qui sont attenants aux autres rues et ça permet de faire sortir les élèves", précise la directrice.

Et en cas d'impossibilité de fuite, d'autres solutions existent. "(...) Si jamais on ne peut pas s'enfuir, à ce moment-là, on nous a appris des techniques permettant de se camoufler, on va dire de s'enfermer dans les classes ou dans des lieux clos et de sécuriser au maximum ce lieu-là. Par exemple, empêcher que des élèves ou des membres du personnel soient vus. Par exemple, si c'est un couloir avec lequel il y a des fenêtres vers le local, on doit camoufler ça. Éventuellement sécuriser une porte, évidemment en la fermant à clé, voire même en plaçant devant un objet (...)".