Quatre personnes en voiture heurtent violemment des policiers à Chaudfontaine: "Ils vont subir une incapacité de travail de dix jours"

Un contrôle de police a mal tourné à Chaudfontaine dans la nuit de mardi à mercredi. Quatre personnes à bord d'une voiture ont tenté de s'échapper et ont heurté des policiers. Ils ont pris la fuite, mais trois d'entre eux ont finalement été interpellés.

Cette affaire commence de façon banale. Il est 1h15 du matin, un arbre est tombé sur la route, les pompiers tronçonnent et la police dévie la circulation.

Une voiture s'approche des policiers, une forte odeur de cannabis se dégage du véhicule : "Le conducteur va effectuer une marche arrière et une marche avant pour se sortir du contrôle. Et en effectuant cette marche arrière et cette marche avant, il va toucher les policiers qui vont tous les deux subir une incapacité de travail de dix jours. Ils ont été vus par un médecin", explique Rosalie Heinen, porte-parole du parquet de Liège.