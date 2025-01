Vaste opération anti-drogue à Liège: les consommateurs interpellés sont obligés de payer une amende

À deux pas de l'hôtel de Ville de la cité ardente, la rue du Pont est devenue un des principaux lieux de vente de cannabis. En moins d'une minute, vous y trouvez votre petit sachet.

Pour enrayer le phénomène, le parquet de Liège, en plus d'arrêter les vendeurs, s'attaque aux clients en leur infligeant une amende immédiate. "Quand on a jusque trois grammes, on a une somme de 25 euros à payer. Si on va jusque 10 grammes, c’est 75 euros. Et si on a jusque 200 grammes, on est à 200 euros", énumère Gilles de Villers Grands Champs, procureur de division au parquet de Liège.