Le château de Montquintin, à Rouvroy, continue de tenir debout grâce à l'aide de bénévoles: "Ce qu'ils font est exemplaire"

Bâti au XIIIe siècle, le château de Montquintin fait l'objet d'un programme de restauration depuis une trentaine d'années. Un chantier colossal auquel participent chaque année des jeunes stagiaires. Leur mission principale : déblayer l'intérieur de l'édifice et récupérer les vestiges enfouis par le temps. "Ici on a surtout trouvé des clous, un peu de faïence, un peu de céramique, beaucoup d'ossements de petits animaux. C'est très excitant et passionnant parce qu'on est en train de fouiller dans un site archéologique historique. Il s'est passé des choses ici, des incendies etc. C'est un château qui a connu plusieurs reconstructions. Plus on creuse, plus on va vers le passé", explique une bénévole.

Durant deux semaines, les stagiaires participent également à la stabilisation des murs et s'initient aux techniques de restauration. Passionné par ce château féodal, Thierry revient ici depuis plusieurs années. "Je nettoie les façades des herbes qui envahissent les joints. Sachant que tout ce qui est racines etc. peut justement détériorer les joints, donc déceler les pierres qui menacent alors après de s'effondrer", explique-t-il.