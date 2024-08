Une grenade datant de la Seconde guerre mondiale retrouvée à Tenneville: des démineurs ont dû intervenir

Le personnel du centre de valorisation des déchets de Tenneville a connu une grosse frayeur lundi. Une grenade au phosphore a été découverte dans les déchets inertes. Elle a été repérée un peu par chance et une intervention rapide a permis d'éviter un incident.

Un engin bien particulier a donné des sueurs froides aux opérateurs du centre de tri de Tenneville. La découverte a été faite lundi alors que les pelleteuses étaient en pleine action.

"Un des opérateurs a signalé qu'il y avait des fumées qui se dégageaient d'un tas de déchets inertes de la construction reçus d'un des parcs à conteneurs. On constatait une petite bouteille métallique qui dégageait de la fumée et quelques flamèches. Sans savoir trop ce que ça pouvait être, on s'est dit qu'on allait appeler la police pour voir un peu ce qu'elle en pensait", explique Carl Dambrain, chef d'exploitation du site.