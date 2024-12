Cerfontaine: un pick-up perd le contrôle avant de percuter un camion et la façade d'un restaurant

Les pompiers de la zone de secours Dinaphi - Philippeville ont été appelés ce jeudi aux alentours de 13h20 pour un accident de la circulation rue Par dela l'Eau à Cerfontaine.

Selon les informations de nos confrères de Sudinfo, le pick-up aurait perdu le contrôle et terminé sa course sur le toit avant de foncer dans un restaurant situé à la jonction entre la rue des barrages et rue royale. Un camion a, lui aussi, été touché par cet accident. Il a provoqué la chute de blocs sur la route après avoir percuté le pont de Silenrieux.