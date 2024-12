"Les boiseries gondolées, les plafonds effondrés, des champignons se sont développés...": un hôpital de Tournai va être déconstruit après un accident de grue

En février 2022, une grue s’effondrait sur l’un des bâtiments du CHwapi lors d’une tempête, causant des dégâts irréparables. Aujourd’hui, ce bâtiment, constitué de 102 modules imbriqués, est en cours de déconstruction. Certains de ces modules, pesant jusqu’à 32 tonnes et mesurant plus de 20 mètres, nécessitent des équipements hors normes.

Des procédures longues avant les travaux

Le chantier a pris du retard en raison des nombreuses démarches nécessaires après l’accident. Didier Delval, directeur général du CHwapi, revient sur ce processus laborieux : "D’abord, il a fallu sécuriser le bâtiment avant de retirer la grue, ce qui a pris six mois. Ensuite, nous avons travaillé sur l’étanchéité, ce qui a également nécessité six mois supplémentaires. Ce n’est qu’après ces étapes que nous avons pu constater l’ampleur des dégâts."

Parmi les dommages, les étages supérieurs ont été les plus touchés. "Les techniques spéciales se trouvaient sur le toit, et 110 m³ d’eau se sont déversés d’un coup. L’année 2022, avec ses fortes pluies, a ajouté 130 m³ d’eau supplémentaires avant que le bâtiment ne soit étanche", précise Didier Delval.

Une reconstruction pour 2026

La visite des lieux révèle l’ampleur des dégradations. "Les boiseries ont gondolé, des champignons se sont développés, les plafonds se sont effondrés et les sols sont déformés", détaille Clément Lacroix. "Et ce n’est que le rez-de-chaussée. Aux étages, les dégâts sont tout aussi importants, sinon plus."

Face à ces constats, une déconstruction-reconstruction a été jugée plus rapide et économique qu’une rénovation. Le nouveau bâtiment, entièrement en bois, devrait voir le jour d’ici fin 2026. Il accueillera alors les équipes des services supports et administratifs de l’hôpital.