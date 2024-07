"Des menaces de mort", "Un fait physique": fatigués des violences subies, les travailleurs du CPAS de Namur ont protesté ce vendredi

Pour bien comprendre, nos équipes se sont déjà rendues sur place ce matin. Elles n'ont pas constaté de comportement agressif, mais elles ont ressenti un sentiment d'appréhension. Des affiches placardées un peu partout, un agent de sécurité présent à l'accueil et des traces de violence sur la façade. Des violences vécues par Séverine et Julie, toutes les deux travaillent au CPAS depuis 23 ans et depuis le Covid, elles constatent une hausse de l'agressivité.

"Il y a un rapport à l'argent, donc c'est compliqué, ça crée des frustrations. Des insultes bien sûr, comme on dit, on banalise pour finir, mais oui, ça c'est régulier. On n'a pas envie non plus d'en être dégoûtés de notre travail", témoigne Séverine Sambon, assistante sociale.

Des violences régulières, au point que des dispositifs de sécurité ont été instaurés dans les bureaux. "Si un travailleur social commence à voir que le bénéficiaire devient violent, il se déplace et il peut se diriger dans le bureau voisin. Et comme ça, il peut s'enfuir par cette porte. Chaque bureau est équipé d'un bouton qui envoie une alarme à l'agent de sécurité. Mais ça n'est pas normal, on ne devrait pas venir travailler et devoir subir cette agressivité. C'est vrai que c'est interpellant dans un contexte d'aide et dans un contexte social", explique Julie Jocquin, responsable du service d'aide individuelle.