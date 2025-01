Deux adolescentes ont disparu depuis le jeudi 9 janvier à Wépion: les avez-vous vues?

Le jeudi 9 janvier 2025 à 20h15, Luna Scanu (16 ans) et Alisson Gerin (13 ans) ont quitté à pied le centre pour jeunes "La Parenthèse", situé chaussée de Dinant à Namur. Depuis, elles ne se sont plus manifestées.

Luna Scanu mesure entre 1m50 et 1m60, est de corpulence normale et a de longs cheveux noirs. Elle a le visage rond, la voix grave, et porte des lunettes noires. Elle parle le français. Au moment de sa disparition, elle portait un pull beige, un pantalon de jogging et des baskets noires de marque Adidas.