"On a dû décompter 5 entrecôtes": Noémie, restauratrice à Florennes, se retrouve face à des clients malhonnêtes et doit appeler la police

Vendredi soir, Noémie accueille une table de dix clients hollandais dans son restaurant. Tout se passe bien au moment des entrées, mais très vite, le groupe s'impatiente et prétend que les assiettes mettent trop de temps à arriver. Les clients s'énervent, deviennent agressifs avec les serveuses étudiantes et menacent de quitter le restaurant sans payer.

Une situation hors de contrôle

En seulement quelques minutes, la situation est devenue hors de contrôle et Noémie n'a pas eu d'autre choix que d'appeler la police. Craignant que les Hollandais ne partent sans être poursuivis, les policiers ont dû trouver un accord entre les deux parties. "Le fait qu'ils soient Hollandais, on a un petit peu peur de ne pas récupérer l'argent", explique Noémie. "Pour essayer d'avoir un peu d'argent, il a fallu négocier sinon on risquait de ne rien avoir du tout. Alors on a dû décompter 5 entrecôtes, donc 5 fois 27 euros."

"Au départ des terrasses"

Des clients qui essayent de partir sans payer, c'est un comportement de plus en plus constaté par les restaurateurs. Si Noémie s'est retrouvée face à des clients particulièrement agressifs, ce ne sont pas les cas les plus fréquents. "Ce qui arrive, ce sont des gens qui partent sans payer, en général malheureusement plus discrètement", explique Luc Marchal, porte-parole de la fédération Horeca Wallonie. "Et ça se passe souvent d'ailleurs au départ des terrasses en été, beaucoup plus qu'en intérieur en hiver."

D'après la Fédération Horeca de Wallonie, l'une des solutions envisagées pourrait être de faire payer l'addition avant de servir la commande.