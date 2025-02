Un théâtre "plus mobile" à Forzée? Après un potentiel déménagement, Cécile compte bien faire évoluer ce lieu

Finalement, la situation s’est apaisée et le théâtre est resté à Forzée. "Les choses se sont adoucies", explique Cécile de Borman, coordinatrice du Petit Théâtre de la Grande Vie. "On a remarqué aussi qu'il y avait quand même un fort attachement du Petit Théâtre au lieu, à la région et au fait que ce soit vraiment en ruralité."

Un théâtre qui veut aller vers son public

Cette réflexion a toutefois mis en lumière certaines difficultés. "Après le Covid et avec la crise énergétique et économique, on se rendait compte que c'était plus difficilement accessible pour le public", souligne Cécile de Borman. Parmi les problèmes rencontrés, les parents avaient du mal à "conduire leurs enfants, c'était quand même difficilement accessible".

Il y a des choses qui peuvent bouger

Face à ce constat, l’ASBL souhaite évoluer et ne plus limiter ses activités à son espace actuel. "Le Petit Théâtre doit rester souple et s'adapter", insiste sa coordinatrice. "Évidemment, il y a des choses qui vont se faire ici, mais il y a des choses qui peuvent bouger. Il faut qu'on soit plus mobile.

L’hypothèse d’un départ a aussi mis en évidence l’attachement des habitants de Forzée à ce lieu culturel. Cette mobilisation a renforcé la décision de rester et de faire évoluer le théâtre autrement, en développant ses actions à l’extérieur de ses murs.