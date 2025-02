"C'est le rêve américain": 41 danseuses liégeoises vont se produire à Hollywood

41 danseuses liégeoises se produiront cet été à Hollywood. Elles danseront à Disney et Universal Studio. Une belle récompense pour ces passionnées qui dansent plus de 10 heures par semaine.

Des danseuses liégeoises peaufinent actuellement leur chorégraphie avant de se produire dans quelques mois à Disney. Elles s'envoleront le 15 juillet direction Hollywood. "Je suis plus qu'honorée d'avoir la chance de pouvoir partir aux États-Unis, de pouvoir vivre ma passion et en même temps voyager", confie Julia une danseuse. "C'est le rêve américain", ajoute Estelle, une autre danseuse.

Il y a six ans, la plupart de ces danseuses sont déjà parties aux États-Unis. Elles se sont produites en Floride. Elles en gardent un excellent souvenir et ont demandé à leur professeur de repartir. "C'était déjà magique, vu qu'on découvre tout le pays. D'habitude, on danse devant nos parents. Là, c'est tout un groupe. C'est totalement différent", dit Alice, une danseuse.