L'eau en bouteille bientôt plus chère en France: quel impact pour vos courses transfrontalières?

Cette hausse va, évidemment, rapporter de l’argent à l’État français, entre 150 et 300 millions d’euros par an. Les firmes estiment que cette décision va mettre à mal leur compétitivité. Le Sénat espère qu’elles baisseront leurs prix d’origine, pour conserver des prix bas dans les rayons.

L'eau en bouteille devrait bientôt vous coûter plus cher, si vous faites vos courses chez nos voisins français.

Concrètement, comment va se chiffrer cette hausse de TVA dans les magasins ? Si on prend l'eau la moins chère et la plus vendue en France, le pack de 6 bouteilles passera d’1,14€ à 1,30€.

Chez nous, le litre d’eau le moins cher coûte environ 20 centimes. Un pack d’un litre et demi coûte donc environ 1,80€.

Les différences de prix, qui sont très marquées entre les deux pays il y a 20 ans, existent encore mais s'estompent. Cela pourrait donc freiner certains d'entre nous à traverser la frontière.

Ce qui explique, jusqu'à aujourd'hui, le prix plus élevé des bouteilles chez nous, c’est :

Une taxe sur les bouteilles de 10 centimes par litres. Cette cotisation n’existe pas en France.

La différence du taux de TVA, mais ça, justement, cela va changer.

A présent, nos gouvernements planchent aussi sur une consigne sur les cannettes et bouteilles en plastique. Les bouteilles venant de France pourraient ne pas être consignées, ça serait un incitant supplémentaire pour acheter son eau en Belgique.