Piles jetables ou rechargeables: qu’est-ce qui est le plus avantageux?

Intéressons-nous aux piles, vous en avez tous chez vous, mais faut-il choisir des piles jetables ou rechargeables ? Qu’est ce qui est le plus économique et le plus écologique ?

Chaque ménage possède en moyenne 131 piles et batteries, pour faire fonctionner de nombreux appareils du quotidien. Des piles le plus souvent jetables, qu’il faut ensuite déposer dans l’un des 24.000 points de collectes, et nous sommes plutôt des bons élèves en la matière, nous recyclons chaque année plus de 3.800 tonnes de piles.

"On va recycler, donc ça veut dire qu’on va extraire de la matière première présente déjà dans les piles et les batteries et donc ces matières premières vont nous permettre de pouvoir fabriquer de nouveaux objets ou de retourner sous la même forme que l’objet initial, c’est-à-dire être réutilisées pour fabriquer de nouvelles piles ou batteries", précise la porte-parole de l’organisation environnementale Bebat, Fatima Boudjaoui

Mais, utiliser des piles jetables, même si elles sont recyclées, est-ce vraiment plus écologique et plus économique ? Nous avons demandé à un spécialiste de la question d’arbitrer le match entre pile jetable et rechargeable.

Premier critère : le prix

Pour le conseiller énergie Ecoconso Jonas Moerman, "les piles jetables paraissent imbattables, alors que leur coût à force de devoir changer et d’en racheter, cela dépasse de très loin les piles rechargeables. On se rend compte qu’après 5 à 10 recharges, on récupère déjà le prix, chargeur compris. On est vraiment dans des rentabilités très rapides".