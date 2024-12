Pourquoi l'Airfryer est-il devenu un incontournable de nos cuisines ?

De plus en plus de Belges se laissent tenter par l’achat d’un Airfryer, cet appareil qui permet de cuire les aliments à l’instar d’un four ou d’une friteuse. 43 % des ménages en possèdent un. Mais comment expliquer un tel succès ? Est-ce un appareil révolutionnaire ?

Pour une cuisine rapide et efficace, cette jeune maman a trouvé la solution, un appareil à air chaud pulsé. "Je trouve que c'est quand même vraiment plus rapide qu'un four, donc on va dire en 15 minutes en général, j'ai les aliments qui sont cuits". Fromage, poisson ou même pop-corn, Natacha peut cuisiner à peu près tout ce qu'elle veut. "Donc je vais mettre 180 degrés, donc ici, je peux choisir la température et le temps." Le tout sans presque aucune matière grasse. "Je faisais des frites aussi au four avant, forcément là, je n'ajoute pas d'huile d'olive ou de matière grasse, donc forcément oui, c'est moins gras."

De plus en plus sophistiqué

Ce robot, appelé Airfryer, est-il devenu un incontournable de la cuisine ? Sur les réseaux sociaux, des influenceurs n'hésitent pas à vanter les mérites de ce type d'appareil. Un engouement perçu dans les magasins d'électroménager. Dans cette boutique, plus d'une dizaine de références de 70 à 350 euros. "Je prends ici le modèle-là. Celui-ci, on peut diviser nos cuissons en deux parties. On peut le connecter à un smartphone, on peut avoir des recettes sur une application qu'on installe bien sûr sur son smartphone."