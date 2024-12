Soldes d’hiver: 9 commerçants indépendants sur 10 ne s’attendent pas à une hausse importante des ventes, pourquoi ?

Les soldes d'hiver débutent officiellement le vendredi 3 janvier, mais dans de nombreux magasins, des pré-soldes sont déjà proposées. La période d'attente (du 3 décembre au 2 janvier inclus) est réglementée, mais des réductions sont possibles, notamment via des ventes groupées (50% sur le 2e article, par exemple). "L'avantage pour nous, c'est de récupérer une clientèle qui pourrait aller ailleurs au début des soldes. Parce que tous les magasins ne sont pas ouverts et ne font pas des pré-soldes", explique Sandra Celli, gérante d'un magasin de mode.

Parmi les clients rencontrés dans différents magasins, certains se disent moins impatients qu'avant du début des soldes. "Du fait qu'elles démarrent plus tôt que le 1er janvier généralement. Donc il y a moyen de faire de bonnes affaires avant, au mois de décembre", "quand on est tenté dans les soldes, on achète des bêtises et on les laisse dans les armoires et on ne les met plus après. Et c'est mon cas", notent par exemple deux clientes.