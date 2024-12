Star des cinémas, d'où vient le pop-corn?

Salé ou sucré, en petit ou grand format, le pop-corn est la star des cinémas. Et ce n'est pas pour déplaire à les amateurs de cette sucrerie : "À chaque fois qu’on va au cinéma, on en prend", "C’est un incontournable quand on est avec des enfants", "C'est essentiel à mon film !".

Dans ce cinéma du Brabant wallon, une cuisine est entièrement dédiée au pop-corn. C’est Arthur qui est aux fourneaux. "Pour le moment, la production se déroule bien !". 80 % du pop-corn vendu est sucré, la recette est simple : "Il suffit juste de mélanger le maïs, de l’huile et du sucre dans les cuves et puis chauffer à 210 degrés. Là, les pop-corn vont 'popper' comme on dit dans le jargon". Et pour 'popper', il y a un premier secret. "C’est un maïs hybride qui a subi des modifications pour mieux exploser. Il possède 4 % d’eau et c’est originaire des États-Unis".

Mais d’où vient ce goût si particulier ? "Il y a un goût particulier caramélisé, tout dépend de la recette et de la quantité de sucre, c’est un savant mélange entre le maïs, l’huile et le sucre". Ici, on prépare jusqu’à 100 kilos de pop-corn par jour.

Passage presque obligé pour arriver dans la salle, la boutique de confiserie, où le pop-corn est incontournable, c’est d’ailleurs ce qui se vend le mieux. "C’est un produit qui fonctionne très bien, trois-quatre clients sur dix achètent du pop-corn, c’est le roi du magasin". Il flotte aussi toujours un parfum de pop-corn dans l’air, ne serait-ce pas une stratégie pour faire craquer le client ? "On ne la diffuse pas volontairement, mais c’est certainement un petit plus", nous confie Christophe Mortier, manager chez Imagibraine.