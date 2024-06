Atteint d'une maladie rare, Christian ne peut plus prendre son antidouleur supprimé du marché: "Ils m’ont enlevé toute perspective"

En 2020, Christian s’inquiétait déjà d’une première pénurie à notre micro. "J’essaie de gérer à ma manière en diminuant fortement la dose, et en espaçant plus les prises", disait-il.

Quatre ans plus tard, la firme Pfizer a arrêté la production du médicament. La cause: des difficultés dans le processus de production. Malheureusement, Christian ne supporte aucun autre traitement.

"Je me suis fait à l’idée qu’on est parti vers la fin. Cet antidouleur, en me le retirant, ils m’ont enlevé toute perspective. Avec ça, je pouvais faire beaucoup de choses, qu’aujourd’hui, je ne fais plus. Je pense qu’à un moment, je ne pourrai plus marcher. Et puis, mon espérance de vie n’est pas énorme. Le cœur est un muscle", ajoute-t-il.