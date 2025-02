"On est dégoûté": le train de Guy a été supprimé 8 fois en 12 jours, la SNCB explique les dessous de cette situation particulière

Depuis le début du mois de février, Guy s'inquiète du nombre de trains supprimés. "Ça a vraiment démarré à partir du 3 février où là, on a eu trois trains supprimés. On a eu notre 6h50 supprimé le lundi, mardi et jeudi. La semaine suivante, il a été supprimé trois jours d'affilée : lundi, mardi, mercredi et il a juste roulé le jour de la manifestation et le vendredi. Lundi 17, de nouveau, il a été supprimé et le train suivant n'avait que cinq voitures au lieu de dix". Une situation qui s'est de nouveau répétée le lendemain, mardi 18.

Les calculs sont faits rapidement : sur douze jours ouvrables, le train de Guy a été supprimé à huit reprises.

Ces annulations imposent une forme d'incertitude dans le quotidien du navetteur. "Quand j'apprends assez tôt qu'il est supprimé, j'essaie de me dépêcher pour prendre le train précédent qui est à 6h33". Mais ce n'est pas toujours possible. Dès lors, il faut prendre le train suivant, à 7h08, qui est bien souvent plein à ras bord de navetteurs. Pour ne rien arranger, le train suivant, en plus de devoir embarquer les passagers de 6h50 et ceux de 7h08, est équipé de moins de voitures que prévu.

Ils savent que c'est la SNCB...

Qui dit train supprimé, dit retard au travail. Pour Guy, dont les horaires sont flexibles, cela ne pose pas trop de problèmes, mais pour son épouse, qui est institutrice, c'est nettement plus embêtant. "Elle est d'office en retard dès qu'elle prend le 7h08. En plus, il n'arrive jamais à l'heure à Bruxelles, il est toujours cinq à dix minutes en retard. Elle signale qu'elle arrive en retard et alors ses collègues comprennent et prennent ses élèves. Ils savent que c'est la SNCB, donc que c'est récurrent."

Face à cette situation qui s'éternise, le découragement et l'agacement s'installent. "De chez moi, aller jusqu'à la gare, prendre le train et arriver à mon bureau, j'ai une grosse heure. En voiture, ce serait plus ou moins le même temps, à condition, évidemment, que la circulation soit correcte. En pleine ville, ce n'est pas évident."