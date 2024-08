Hassan réserve un séjour 5 étoiles en Turquie, le prix diminue le lendemain de plus de 1.700 euros: "Je suis dégoûté"

Partager:

Hassan s’est offert avec sa famille un séjour last minute au soleil. Mais, le prix du séjour a fortement diminué le lendemain de sa réservation. Les prix des vacances peuvent pas mal fluctuer, surtout en dernière minute.

La réservation d’un voyage, c’est déjà un peu les vacances. Une étape obligée qu’il faut réaliser plus ou moins longtemps à l’avance, en fonction de son attrait pour l’aventure. Pour ses vacances de l’année, Hassan, lui, choisit de le faire en "dernière minute", trois semaines avant le départ. Il opte pour un voyage de 12 jours en août dans un hôtel 5 étoiles avec sa femme et ses deux filles à Alanya, sur la Riviera turque. Sur le papier ou plutôt sur le mail de confirmation, tout est parfait : un séjour tout compris sous le soleil garanti de la Turquie. Il ne s’attend donc pas à vivre une déconvenue, avant même le départ en vacances. Le lendemain, il consulte le site de voyage sur lequel il a réservé et se rend compte que le prix a totalement changé, et pas à son avantage.

En effet, le même séjour dans le même hôtel et à la même période passe de 6.976 euros à 5.067 euros, soit une différence de plus de 1.727 euros pour quatre personnes. Le Bruxellois et sa famille sont dépités: "C’est un mois de salaire. Je trouve ça inacceptable. Je suis dégoûté". À lire aussi Les réservations en last minute explosent: quelles sont les destinations préférées des Belges pour fuir cette météo? Hassan a bien essayé de négocier avec la compagnie: "J’ai contacté Sunweb pour avoir un remboursement ou au moins un geste commercial surtout que ce changement est survenu un jour après", argumente-t-il. Mais, "leur réponse est négative. Ils ne peuvent ni prolonger mon séjour, ni même faire le moindre geste", regrette le père de famille qui se dit déçu et triste: "On aurait pu faire beaucoup de choses avec cette somme qu’on a payé en trop". Précisons que Hassan a payé l’intégralité du voyage. Comment expliquer une telle différence de prix en un jour à peine? Nous interrogeons Sunweb. Le tour opérateur 100 % en ligne rappelle d’abord que "nous sommes dans la période finale de l’année, la période des last minutes". Donc, "quand on voit qu’il y a des places libres, il peut arriver qu’on baisse encore les prix", indique Ben Clockaerts, le country manager de Sunweb Belgique pour qui cela "n’a rien d’anormal". D’ailleurs, cela peut également être le cas pour d’autres destinations, "cela dépend des places disponibles". Et sur le même principe, "s’il y a peu de places, les prix peuvent au contraire augmenter".

N’y a-t-il donc aucune protection des clients contre cela ? Ben Clockaerts estime, lui, que "c’est globalement une bonne chose pour les consommateurs, si les prix continuent de baisser". Même si, malheureusement, cela ne profite pas à tout le monde. Dans les conditions générales de Sunweb, un article parle des augmentations des prix, en stipulant que la compagnie se réserve le droit de répercuter ses coûts et qu’à contrario les clients ont droit à une réduction si les frais diminuent. Mais Ben Clockaerts explique que cet article fait référence aux évolutions des coûts de transport: le prix du fuel et des taxes d’aéroport notamment. Et ajoute en outre que la compagnie ne fait pas ce type d’ajustement. La compagnie peut-elle proposer une forme de compensation à Hassan et sa famille ? Ben Clockaerts est formel: "Pas de geste commercial, même si on comprend la frustration". Autrement dit, c’est le jeu des last minutes qu’il faut assumer.