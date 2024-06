Les réservations en last minute explosent: quelles sont les destinations préférées des Belges pour fuir cette météo?

"On n'arrête pas d'avoir de la pluie, de la flotte et du froid", se plaint une voyageuse à l'aéroport de Zaventem, prête à partir au soleil. " Là, j'ai un pull, mais j'ai juste hâte d'arriver en Grèce pour pouvoir l'enlever et profiter du soleil et essayer de vous le ramener", sourit une autre.

Traditionnellement, le mois de juin est un mois difficile pour les réservations de voyage. Il s’annonçait encore plus difficile cette année en raison des élections et de l’Euro de football. C’était sans compter sur le mauvais temps persistant qui a changé la donne. "Les réservations n'arrêtent pas d'affluer", dit Sarah Saucuin, porte-parole de TUI. "On sent vraiment que les Belges en ont plus que marre du mauvais temps et veulent aller chercher le soleil."