"J'ai dû les menacer de changer d'opérateur": Grégory ne comprend pas pourquoi il paie son abonnement internet plus cher qu'un nouveau client

Grégory nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous" pour nous faire part d'un problème qu'il rencontre avec son opérateur internet. Alors qu'il souhaitait changer d'abonnement pour une formule moins onéreuse, il constate que le prix inférieur affiché est uniquement destiné aux nouveaux clients. Il ne comprend pas pourquoi il devrait payer plus cher pour un même produit.

Contacté afin de comprendre pourquoi un même produit peut afficher des prix différents selon qu'il s'agit d'un nouveau client ou non, l'opérateur explique qu'il s'agit d'une promotion bien particulière.

Forcément, cette politique ne manque pas d'agacer Grégory : "Cela s'applique à plusieurs de leurs produits et signifie donc qu'à long terme, une grosse partie des clients (les anciens) se feront arnaquer en payant plus pour le même produit".

Seulement, lorsqu'il procède au changement, un élément va rapidement l'interpeller : le montant demandé est de... 71 €, et non 56. "Le prix affiché sur leur site n'est pas une promotion, mais bien le tarif définitif payé par les nouveaux clients (...)", explique l'alerteur.

"Les opérateurs réservent parfois des promotions dites 'de recrutement' pour attirer de nouveaux clients et leur faire découvrir la qualité et les services proposés", précise un chargé de communication. De plus, il ajoute qu'il s'agit bien d'une "pratique courante utilisée dans de nombreux autres secteurs".

Mais qu'en est-il des clients plus anciens ? Pour eux, des récompenses sont bel et bien prévues. "Par la même occasion, nous récompensons nos clients existants. Par exemple, si nous offrons une TV à l'occasion d'une promotion, nous réservons un certain nombre de ces équipements à nos clients actuels".

Nous avons contacté Testachats afin de savoir si cette pratique était bel et bien légale, et voici leur réponse: "Il est assez courant de donner des avantages à de nouveaux clients en effet, et ceci n'est pas interdit.'"

Finalement, Grégory a pu obtenir la réduction souhaitée, non sans avoir menacé de changer d'opérateur si une solution n'était pas trouvée.