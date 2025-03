Laure découvre des "asticots" dans sa sauce Yammie achetée chez Action: "Est-ce normal de payer pour un produit qui finit à la poubelle?"

Action s'engage à assurer la sécurité de ses clients

Contactée par notre rédaction, Nienke Kooistra, du service communication d’Action, a réagi à la mésaventure de Laure : "Nous sommes très attachés à la qualité de nos produits et nous sommes désolés d'apprendre qu'un client n'a pas eu une expérience satisfaisante". Action assure avoir mis en place des "procédures et des instructions strictes" pour ses fournisseurs et va investiguer sur le cas que nous a rapporté Laure.



Nienke Kooistra souligne qu'Action entretient "des contacts permanents avec des organisations telles que l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire en Belgique ou l'Autorité néerlandaise de sécurité des aliments et des produits de consommation". Et la porte-parole de préciser : "Si nous avons des indications selon lesquelles un produit ne répond pas à ces normes, Action met rapidement en œuvre des mesures pour préserver la sécurité et le bien-être de ses clients".



Une situation isolée ne doit pas forcément être signalée à l’Afsca

D’après la porte-parole de l'Afsca (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire), "Tout exploitant nous informe immédiatement lorsqu’il considère ou a des raisons de penser qu’un produit qu’il a importé, produit, cultivé, élevé, transformé, fabriqué ou distribué peut être préjudiciable à la santé humaine, animale ou végétale."

"Mais si une analyse des causes et une évaluation des risques a été faite par l’entreprise et a permis de conclure que ce produit n’est pas préjudiciable pour la santé et que des mesures correctives ont pu être prises pour éliminer ou réduire suffisamment ce risque à l’avenir, alors cette notification à l’Afsca n’est effectivement pas obligatoire", ajoute-t-elle.