"Si on dérange les animaux, ils partent pour toujours": des riverains se mobilisent contre un chantier qui menace une zone naturelle

L’itinéraire choisi est pointé du doigt par l’ASBL de défense du bois. "C’est une zone qui est très sensible avec des espèces rares et protégées. (…) Installer un chantier d’une ampleur pareille dans un milieu comme celui-là est forcément voué à l’échec", critique Xavier Spirlet de l’ASBL le Bois du Val.

D’autant plus que nous sommes en pleine période de nidification. "La question n’est pas simplement d’abattre un arbre dans lequel il y a un nid. On installe un chantier qui fait un bruit pas possible, ça va perturber les espèces qui s’y trouvent (…). Ça va très gravement nuire à la situation. Si on dérange les animaux et qu’on détruit leur territoire, ils partent pour toujours", ajoute-t-il.

Certains habitants dénoncent le chantier et l'abattage d'arbres en pleine période de nidification ©RTLinfo

"Si les travaux durent longtemps ou que le milieu est fortement modifié, les oiseaux qui nichent sont dérangés et ne peuvent pas nourrir correctement leurs jeunes, ça qui risque d’amener à un abandon", ajoute Antoine Derouaux, ornithologue chez Natagora. Menacer les nids, "c’est un peu comme si on venait détruire une crèche ou une maternité", illustre ce dernier.

Au-delà de la nidification, c’est toute la biodiversité qui est menacée : chauves-souris, mammifères, insectes et amphibiens en subissent aussi les conséquences.