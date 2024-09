A 180 km/h sur une départementale: 4 morts dans le Doubs

Le moteur du véhicule a été éjecté et le compteur retrouvé "bloqué à 180 km/h" sur une route limitée à 50 km/h, a-t-il ajouté.

La voiture accidentée, une Volkswagen Passat, a quitté la chaussée et est venue "sectionner un arbre de 1,04 mètres de diamètre", selon le procureur.

Une autopsie des corps a été ordonnée et des prélèvements toxicologiques effectués.

Les victimes sont quatre ressortissants brésiliens vivant à Saône et employés notamment dans le bâtiment. "Il y a des arrivées régulières de travailleurs brésiliens, via le Portugal, qui viennent s'installer à Saône", note M. Manteaux.

Trois de ces hommes travaillaient dans les travaux publics. Le quatrième, le plus jeune, était arrivé plus récemment et cherchait du travail.

- "Choc très violent" -

"L'accident n'a pas de rapport avec leur travail. Ils habitaient à 200 mètres du lieu de l'accident, avec la femme et l'enfant de l'un d'eux", a confié à l'AFP Benoît Vuillemin, maire de la commune. Saône compte un peu plus de 3.000 habitants.