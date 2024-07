A Buenos Aires, une plus grande bascule dans l'extrême pauvreté

Partager:

ALESSIA MACCIONI Assis sur un matelas dans un recoin de parking de Buenos Aires, Jonathan Gomez allume un brasero pour lutter contre le froid mordant de l'hiver austral. Il fait partie de ces nouveaux sans-abri de la capitale argentine dont 16% des habitants ont basculé dans l'extrême pauvreté. Il a travaillé dans la restauration et le bâtiment jusqu'à l'année dernière, mais les emplois se sont raréfiés et sa vie s'est effondrée. "Je ramasse des cartons mais même ça, ça devient de plus en plus compliqué", explique l'homme de 30 ans à l'AFP.

Deux boîtes de conserve et un briquet sont sa cuisine de fortune, et un chariot rempli de divers objet est tout ce qu'il possède. "On a des couvertures et on se fait ds câlins pour se réchauffer", ironise-t-il en serrant dans ses bras sa compagne, Maria de los Angeles Lopez, 33 ans, qui se présente comme "femme au foyer". Ils sont pour l'instant tolérés sur ce bout de trottoir à deux pas des luxueux immeubles de Puerto Madero, le quartier chic et moderne de Buenos Aires. Trois mois après l'accession à la présidence de l'ultralibéral Javier Milei, l'institut de statistiques de la ville de Buenos Aires vient de révéler que, selon ses critères, l'indice d'extrême pauvreté a atteint un plus haut depuis 2015, année où il commencé à être étudié. ALESSIA MACCIONI

Basé sur le prix du panier alimentaire quotidien pour un adulte au mois de juin 2024, fixé à 3,2 dollars par jour, il a doublé par rapport au premier trimestre 2023 pour atteindre 16% des "porteños", les habitants de la capitale de 3,1 millions d'habitants. Selon la Banque mondiale, 700 millions de personnes dans le monde vivent dans l'extrême pauvreté, c'est à dire avec des revenus inférieurs à 2,15 dollars par jour. - "Pauvreté structurelle" - Quatre sans-abri sont morts d'hypothermie ces dernières semaines à Buenos Aires, où une vague de froid inhabituelle, avec des températures négatives, a frappé le pays. ALESSIA MACCIONI