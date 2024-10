Harris sort des clous de la campagne avec un raid médiatique atypique

Partager:

C'est une autre Kamala Harris que l'on a découvert. Lors d'un raid médiatique cette semaine, la vice-présidente s'est montrée aussi à l'aise pour parler d'avortement que de bière et a partagé son goût pour le sport et les céréales au raisin. La candidate démocrate a enchaîné des interviews très différentes, sur des supports très différents, après avoir évité pendant des semaines les médias, sujet sur lequel son rival Donald Trump ne cessait de la tacler.

Du podcast "Call Her Daddy", très populaire auprès des jeunes femmes, à l'incontournable émission politique "60 minutes" sur la chaîne CBS en passant par celle, au ton beaucoup plus léger, de l'animateur phare Stephen Colbert, la vice-présidente était partout. L'occasion pour elle de cibler un public bien précis, en particulier les jeunes et les femmes, alors que les Américains délaissent de plus en plus les médias dits traditionnels "Ce plan me semble tout à fait logique", a réagi sur MSNBC l'ancienne porte-parole de la Maison Blanche Jean Psaki, rejetant les critiques selon lesquelles la candidate démocrate ne serait confrontée qu'à des questions faciles.

- Fan de Lewis Hamilton - Son interview dans "Call Her Daddy", avec des discussions franches sur la sexualité et la santé mentale, est "bien plus précieuse que n'importe quelle interview dans un média plus traditionnel", estime l'ancienne porte-parole de Joe Biden. En 2023, ce podcast était classé deuxième dans les écoutes de l'année sur Spotify et premier auprès des femmes. Kamala Harris y est apparue sereine, bien loin de la tension que l'on a pu ressentir chez elle dans de précédentes interviews. La candidate de 59 ans y a parlé de protection de l'avortement et fustigé les remarques sexistes de son rival Donald Trump, affirmant qu'il était "vraiment important de ne pas laisser les autres vous définir". L'animatrice du podcast Alexandra Cooper a toutefois été critiquée par des auditeurs pour avoir emmené son émission sur le terrain politique, nouvelle illustration d'une Amérique ultrapolarisée.