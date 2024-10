A La Réole, Glucksmann appelle à le rejoindre pour préparer "un beau projet pour la France"

Rejoignez-nous!": le leader de Place publique Raphaël Glucksmann a appelé samedi les Français à rejoindre son parti pour participer "à un grand et beau projet pour la France", et gagner contre l'extrême droite en 2027, dans son discours de rentrée politique à La Réole en Gironde.

L'essayiste de 44 ans, longtemps concentré sur les combats européens, l'affirme: il s'agit de "la plus grande, la plus belle aventure politique" de Place publique, le petit parti dont il est cofondateur. "L'aventure politique qui doit nous mener au pouvoir", après être arrivé en tête de la gauche aux européennes avec 14%, en menant la liste du Parti socialiste sur une ligne pro-européenne et anti-LFI.